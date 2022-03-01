Рахунок буде використовуватися для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону.

Національний банк відкрив Міністерству соціальної політики України поточний рахунок для гуманітарних цілей.

Як повідомляє прес-служба регулятора, рахунок буде використовуватися для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону.

Міністерство соціальної політики використовуватиме зібрані кошти для забезпечення підтримки громадян України, які найбільше страждають від війни.

"Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Однак Україна і світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить від громадян нашої країни, так і з-за кордону. Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив рахунок Мінсоцполітики, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у воєнний час. На відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних сил України, кошти з цього рахунку витрачені для допомоги громадянам, які найбільше страждають від війни з Росією", – зазначив глава НБУ Кирило Шевченко.

Він пояснив, що отримані з цього приводу кошти будуть направлятися Міністерством соціальної політики на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців і громадян, які у зв'язку з бойовими діями покинули місце свого проживання, забезпечення їх одягом і взуттям, надання ліків і медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.

Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027

Рахунок - мультивалютний, створений і відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів і донорів – в іноземній валюті (доларах США, Євро, британських фунтах), так і від українського бізнесу і громадян у національній валюті. Національний банк при необхідності буде оновлювати перелік реквізитів для надання благодійної допомоги, спрямованої на гуманітарні цілі.

Повні реквізити для зарахування коштів у різних валютах опубліковані на сайті Нацбанку.

Війна проти України: