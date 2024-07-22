Усі банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом.

З 1 серпня 2024 року Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років (тобто старого зразка) з метою поступової їх заміни на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску). Про це повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень: "Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати", – зазначили в НБУ.

Головна ціль такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

Відео дня

Як відбуватиметься поступова заміна.

З 1 серпня 2024 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

"Водночас заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну", – наголошує регулятор.

Заміна банкнот в Україні

У жовтні 2022 року повідомлялося про те, що в Україні почнуть вилучати з обігу старі банкноти. Планувалося, що Національний банк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень зразків 2003-2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.

Наприкінці вересня 2023 року Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року, що вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу. Так, монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування.

Вас також можуть зацікавити новини: