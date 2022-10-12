Нацбанк з 2023 року буде змінювати деякі банкноти в обігу на оновлені.

З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.

Як повідомила прес-служба регулятора, замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

"Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення. Для Національного банку важливо, щоб національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

Як відбуватиметься вилучення банкнот з обігу

З початку наступного року НБУ спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема, банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

"Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшої утилізації. Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати", - наголосили в НБУ.

Зазначається, що водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Які купюри та монети зараз використовуютья в Україні

На сьогодні законними засобами платежу в Україні є купюри національної валюти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1 тисяча гривень, монети номіналом 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень.

З 1 жовтня 2019 року перестали бути засобом платежу в Україні монети номіналами 1, 2 і 5 копійок, а з з 1 жовтня 2020 року - монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні, введені в обіг до 2003 року.

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