Купюри увійдуть в обіг 20 липня 2023 року.

Національним банком України в обіг вводяться нові банкноти номіналом 1 000 гривень. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу, зазначає регулятор.

"У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1 000 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", – йдеться в повідомленні НБУ.

Банкнота 1000 гривень - історія купюри

25 жовтня 2019 року в обіг надійшла банкнота нового найвищого номіналу — 1 000 гривень. На її лицьовій стороні зображено портрет Володимира Вернадського.

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В НБУ наголошували, що банкнота має понад 20 елементів захисту, які дозволяють гарантовано підтвердити її достовірність. Вона відрізняється від інших номіналів за розміром та кольором.

У 2021 році НБУ випустив пам’ятну банкнота номіналом 1000 гривень. Вона зроблена за зразком 2019 року, але містить айдентику "30 років Незалежності України".

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