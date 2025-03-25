Нова монета продовжує серію, присвячену українським військовим.

Національний банк України вводить в обіг нову памʼятну монету номіналом 10 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ. Зазначається, що нова обігова монета присвячена Національній гвардії України. На презентації монети був присутній, зокрема, командувач Національної гвардії України Герой України бригадний генерал Олександр Півненко.

"Напередодні Дня Національної гвардії України, 25 березня 2025 року, Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету "Національна гвардія України". Нова монета продовжує серію, присвячену українським військовим, і вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України", – йдеться у заяві Нацбанку.

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Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. На аверсі буде зображення, ідентичне обіговій монеті зразка 2018 року.

На реверсі ж по колу розміщено написи, які відображають фундаментальні цінності. Угорі – "Честь, мужність закон", знизу – "Національна гвардія України". Також на композиції можна побачити зображення беретного знака Національної гвардії України. На задньому плані монети розміщено символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки.

В готівковий обіг Нацбанк планує ввести майже 10 млн штук таких монет.

Памʼятні монети

У грудні 2024 року Національний банк України випустив памʼятну монету, "Ні куля, ні шабля!", як оберіг для українських захисників. Монети були натхненні легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників.

Того ж місяця були випущені монети, присвячені цифровізації. Відрізнялися вони незвичайною формою – їх зробили квадратними.

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