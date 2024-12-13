Срібна монета має номінал 10 гривень.

Національний банк України присвятив пам’ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Як повідомили у прес-службі НБУ, назва нової пам’ятної монети зі срібла – "Цифрова держава".

На аверсі пам’ятної монети "Цифрова держава" в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян.

На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим – у ньому зашифрована назва UKRAINE, яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на який наведено стилізований курсор комп’ютерної "мишки".

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Зазначається, що пам’ятна монета "Цифрова держава" має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби. Тираж – до 7 500 штук. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 09 січня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Пам'ятні монети в Україні

6 грудня Національний банк представив нові пам’ятні монети "Ні куля, ні шабля!", натхненні легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, як оберіг для військовослужбовців.

25 червня Національний банк України ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України". Ця монета присвячена самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що опинилося в зоні бойових дій.

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