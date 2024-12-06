Придбати нові монети можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 19 грудня.

Національний банк створив нові пам’ятні монети "Ні куля, ні шабля!", натхненні легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, як оберіг для військовослужбовців. Про це повідомила прес-служба регулятора.

Голова Нацбанку Андрій Пишний презентував нові пам’ятні монети напередодні Дня Збройних Сил України на зустрічі з військовослужбовцями під час робочого візиту на схід України.

На аверсі зображено стилізовану постать військового, який обережно тримає в руках і захищає малий Державний Герб України – символ свободи та незалежності. Композиція символізує споконвічне прагнення українського народу жити у власній суверенній державі. На матовому тлі – ворожі кулі, що відбиваються від військового, так і не вразивши "українську душу".

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На реверсі – стилізований образ козака-характерника, який оберігає птаха – символ волі, що візуально нагадує тризуб.

"Композиція відображає зв’язок між сучасною війною та українським духом часів козаччини. На матовому тлі – зламані ворожі шаблі, що безсилі перед незламною любов’ю до рідної землі та прагненням до волі", - зазначили в НБУ.

Пам’ятні монети "Ні куля, ні шабля!" були введені в обіг 4 грудня 2024 року. Вони продовжують серію "Збройні Сили України".

Монета з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла – 10 гривень. Тираж – до 125 тис. та 10 тис. штук відповідно. Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 19 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Пам'ятні монети НБУ

У червні 2024 року Національний банк України ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України".

30 серпня голова Національного банку Андрій Пишний та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук презентували нову пам’ятну монету "Парламентаризм".

У грудні 2023 року Національний банк презентував новий набір пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів". Набір із трьох срібних пам’ятних монет продовжує серію "Українська спадщина" та присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.

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