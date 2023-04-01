За тиждень 27-31 березня регулятор продав з резервів 343,14 млн доларів, проте в резерви вже третій тиждень поспіль нічого не викупив.

В останній тиждень березня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 495,45 млн доларів, а тижнем раніше - 376,22 млн доларів.

Як повідомляє НБУ, за тиждень 27-31 березня регулятор продав з резервів 343,14 млн доларів, проте в резерви вже третій тиждень поспіль нічого не викупив.

Від початку року НБУ продав вже 7,243 млрд доларів. НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, викликаного емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу.

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З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар в середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували півмільярда.

Міжбанк під час війни

НБУ використовує продаж валюти з резервів для стримування тиску на валютному ринку, викликаного емісією гривні, балансування ринку і утримання фіксованого курсу.

Національний банк України за тиждень з 20 по 24 березня 2023 року на міжбанківському валютному ринку збільшив продаж валюти, проте нічого не викупив у резерв.

Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів, що на 119,23 млн доларів більше, ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів склав 376,22 млн.

При цьому регулятор другий тиждень поспіль нічого не купував.

З початку року НБУ станом на 24 березня регулятор продав 6,9 млрд доларів, а купив - 61,3 млн доларів.

Станом на 11 березня 2023 року НБУ скоротив продаж валюти до мінімуму з початку року. Національний банк України з 6 по 10 березня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 2,40 млн доларів і продав 280,28 млн доларів.

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