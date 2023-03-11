Нацбанк скоротив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем.

Національний банк України з 6 по 10 березня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 2,40 млн доларів і продав 280,28 млн доларів.

Як повідомляють в НБУ, обсяг продажів є мінімальним з початку року.

Негативне сальдо інтервенцій склало 277,88 млн доларів. Таким чином, Нацбанк скоротив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем, коли він продав 282,84 млн доларів.

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З початку 2023 року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 6 028,55 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 5 967,25 млн доларів.

У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України поліпшитилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету через емісію гривні з боку Нацбанку.

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