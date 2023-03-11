Національний банк України з 6 по 10 березня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 2,40 млн доларів і продав 280,28 млн доларів.
Як повідомляють в НБУ, обсяг продажів є мінімальним з початку року.
Негативне сальдо інтервенцій склало 277,88 млн доларів. Таким чином, Нацбанк скоротив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем, коли він продав 282,84 млн доларів.
Війна в Україні та ситуація з валютою
5 листопада 2022 року Нацбанк змінив валютні обмеження.
29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.
З початку 2023 року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 6 028,55 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 5 967,25 млн доларів.
У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України поліпшитилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету через емісію гривні з боку Нацбанку.
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