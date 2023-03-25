Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів, що на 119,23 млн доларів більше, ніж минулого тижня.

Національний банк України за тиждень з 20 по 24 березня на міжбанківському валютному ринку збільшив продаж валюти, проте нічого не викупив у резерв.

Як свідчать дані НБУ, Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів, що на 119,23 млн доларів більше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів склав 376,22 млн.

При цьому регулятор вже другий тиждень поспіль нічого не купував.

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З початку року НБУ продав вже 6,9 млрд доларів, а купив - 61,3 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів для стримування тиску на валютному ринку, викликаного емісією гривні, балансування ринку і утримання фіксованого курсу.

Війна в Україні та ситуація з курсом

Через два місяці після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, вже у травні 2022 року, Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Пізніше, 21 липня 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

З 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої у громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

У вересні 2022 року Нацбанк змінив обсяги продажу готівкової валюти населенню. До цього банки могли продавати населенню половину придбаної у клієнтів безготівкової валюти додатково до купленої готівкової.

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