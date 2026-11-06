Інфляція в Україні перевищила прогноз: в НБУ попередили про подальше зростання цін

Інфляція досягне цільового показника 5% лише наприкінці 2028 року.

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на кінець 2026 року до 12,5%, серед основних причин прискорення зростання цін – подорожчання пального і руйнування складської та логістичної інфраструктури внаслідок російських атак. Водночас регулятор очікує, що з 2027 року інфляція поступово сповільнюватиметься, ідеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2026 року.

За даними регулятора, у третьому кварталі інфляція прискорилася з 7,2% у річному вимірі в червні до 10% у вересні, що виявилося суттєво вище за липневий прогноз НБУ. Одним із вагомих чинників стало подорожчання пального на тлі нового стрибка світових цін на нафту. Найбільше зросли ціни на дизельне пальне.

У НБУ пояснюють скороченням світової пропозиції дизеля перебоями з постачанням із Близького Сходу та низькими запасами в Європі. Додатковим чинником став сезонний попит на пальне в серпні-вересні, коли активізуються жнива та вантажні перевезення.

Відео дня

Ще одним джерелом інфляційного тиску стали проблеми зі зберіганням і доставкою продуктів. За оцінками НБУ, за кілька місяців російські атаки зруйнували близько третини складських площ у Києві та області. Через втрату розподільчих центрів виробникам довелося частіше доставляти продукцію безпосередньо до магазинів, що збільшило витрати на транспорт, персонал та організацію поставок.

Показовим прикладом впливу логістичних проблем стали яйця: після здешевлення на 19-26% у червні-серпні, у вересні вони подорожчали на 12,2% у річному вимірі. У Нацбанку зазначають, що вимоги торговельних мереж щодо прямих поставок від виробників могли збільшити собівартість яєць на 10-15%.

Серед послуг найбільше виділилося подорожчання освіти: у вересні ціни в цій категорії зросли на 19,6% у річному вимірі на тлі підвищення зарплат у галузі. Також прискорилося зростання вартості оренди житла – з 10,2% у червні до 13,7% у вересні. У НБУ пов'язують це, зокрема, з посиленням внутрішньої міграції через російські атаки та збільшенням попиту на оренду в безпечніших регіонах.

Регулятор зазначає, що у найближчі місяці інфляційний тиск залишатиметься значним. На ціни впливатимуть подальше зростання виробничих витрат через російські атаки та перенесення подорожчання пального на інші товари та послуги.

Водночас НБУ очікує, що з першого кварталу 2027 року інфляція поступово сповільнюватиметься. Цьому сприятимуть вичерпання вторинних ефектів подорожчання пального, уповільнення зростання зарплат і збереження заходів монетарної політики. За прогнозом НБУ, інфляція досягне цільового показника 5% лише наприкінці 2028 року.

Інфляція в Україні - останні новини

29 жовтня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% задля стримування інфляції. Прогноз інфляції на 2026 рік було підвищено до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7% пункту.

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 року становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% – із вереснем 2025 року. Таким чином, річна інфляція у вересні прискорилася (проти 8,1% у серпні).

Вас також можуть зацікавити новини: