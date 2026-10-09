Інфляція в Україні набирає обертів: що подорожчало найбільше

Порівняно з минулим роком, тарифи на водопостачання зросли на 87,6%.

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 року становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% – із вереснем 2025 року. Таким чином, річна інфляція у вересні прискорилася (проти 8,1% у серпні), повідомляє Державна служба статистики.

На споживчому ринку минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%, порівняно з серпнем.

Найбільше за місяць (на 43,6%) подорожчали яйця. На 1,7-8,3% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, сало, молоко, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 5,7% і 2,3% подешевшали фрукти та овочі відповідно.

Відео дня

Одяг і взуття подорожчали на 8,5%, зокрема, одяг – на 9,4%, взуття – на 7,6%.

Відбулося подорожчання палива та мастил на 5,2% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5%.

Послуги освіти подорожчали на 17,4%, а саме: вищої – на 23,3%, середньої – на 14,3%.

Що стосується зміни цін за рік, то, порівняно із вереснем 2025 року, продукти харчування в цілому подорожчали на 8,9%. Найбільше зросли ціни на рибу та продукти з риби (+23%), олію соняшникову (+21,4%), хліб і хлібопродукти (+19,9%) та яйця (+12,2%). Знизилися ж ціни лише на фрукти (-5,1%) та масло (-1,4%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 17,2%.

Також зросли тарифи на водопостачання на 87,6%. Щодо транспортних послуг, то зафіксовано подорожчання палива і мастил на 46,2%, а проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 41,7%.

Послуги зв’язку за рік стали дорожчими на 13,9%, а освіти – на 19,6%.

Інфляція в Україні - останні новини

Інфляція на споживчому ринку в серпні 2026 року становила 0,1% порівняно із липнем та 8,1% – із серпнем 2025 року. Таким чином, річна інфляція у серпні прискорилася (проти 7,7% у липні).

17 вересня НБУ підвищив облікову ставку до 16% задля стримування інфляції. Голова регулятора Андрій Пишний заявив, що у серпні цього року споживча інфляція прискорилася до 8,1%, перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: