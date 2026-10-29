НБУ підвищив ключову ставку: що зміниться для українців

Регулятор підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% задля стримування інфляції, повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час брифінгу.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань", - сказав він.

Пишний зазначив, що це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки.

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Він відмітив, що НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності.

"Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7% пункту. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів", - сказав очільник НБУ.

За його словами, інфляційні очікування населення залишалися нестабільними і підвищеними, а у банків та аналітиків вони відчутно погіршились.

При цьому він зазначив, що інфляція повернеться до сповільнення у 2027 році в міру вичерпання ефектів від подорожчання пального та завдяки заходам монетарної політики Нацбанку.

"У 2027 році інфляція сповільниться до 7,3% рік до року. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, а також заходи монетарної політики. Національний банк і надалі підтримуватиме правабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що обмежуватиме ціновий тиск. Інфляцію також стримуватиме вірогідне охолодження внутрішнього попиту на ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак", - зазначив Пишний.

Крім того, він додав, що у 2028 році очікується повернення інфляції до цілі в 5%. Вагомою передумовою для цього, за його словами, є поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів та послуг.

Зазначимо, що збільшення облікової ставки від НБУ впливає на зростання рівня ставок в економіці. Тобто чим вищою вона є, тим вищими стають відсоткові ставки за кредитами та депозитами. Для українців підвищення облікової ставки означає, що банки можуть переглядати умови за депозитами та кредитами. Таким чином гривневі вклади можуть стати вигіднішими.

Облікова ставка НБУ – головні новини

У вересні Нацбанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 16% задля стримування інфляції. Голова регулятора Андрій Пишний тоді повідомив, що у серпні поточного року споживча інфляція прискорилася до 8,1%, дещо перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ.

Раніше, у липні, НБУ підвищив облікову ставку з 15% до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення інфляції до кінця року.

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