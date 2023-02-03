Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн/дол.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подешевшав на 20 копійок - до 39,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок - до 43,45 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн/дол., Євро - 42,45 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,15 грн.

Війна в Україні та ситуація з курсом:

НБУ з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Що буде з курсом – прогноз

2 лютого 2023 року керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращий заявив, що курс долара в Україні в лютому кардинально не зміниться, очікується повільне зміцнення гривні. Основний ризик – геополітичний чинник, будь-яка ескалація ситуації тисне на українську валюту.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в перших числах лютого пік коливань курсу євро припаде на 1 і 2 лютого через те, що міжнародні ринки з пари євро/долар лихоманитиме у зв'язку із засіданнями ФРС США та ЄЦБ за процентними ставками.

Щодо готівкового курсу, за прогнозом Козирєва, банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

Також аналітик спрогнозував, що обмінники фінкомпаній працюватимуть у межах: долар – коридор від 40,00 до 41,00 гривень, євро – коридор від 42,50 до 44,05 гривень.

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