Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,95 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок - 41,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн/дол., євро - 40,65 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

Ситуація з курсом під час війни

Національний банк у травні 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, проте вже у липні знизив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, до кінця квітня готівковий курс валют збереже свої позиції тижневої давності. За його словами, курсові рамки долара становитимуть до 37,0 - 38,0 грн/дол. і 40-41, 5 грн/євро. При цьому різниця між курсом купівлі та продажу буде мінімальною.

Фінансовий аналітик Віталій Шапран прогнозує, що курс на готівковому ринку впаде до офіційного рівня - 36,6 грн/дол.

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