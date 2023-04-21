Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,70 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 10 копійок – до 38,20 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 15 копійок і становить 41,75 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,70 грн за дол., євро - 41,00 грн за євро.

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Курс долара в умовах війни

У травні 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. У липні офіційний курс гривні був ослаблений до 36,57 грн/дол.

Голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова прогнозує, що курс долара в Україні у травні 2023 року орієнтовно коштуватиме 40 грн/дол, а попит переважатиме над пропозицією.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що в період з 24 по 30 квітня, при незначних поточних курсових коливаннях, готівковий курс валют найімовірніше збереже свої позиції тижневої давності.

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