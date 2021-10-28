Вкрадено майже половину коштів, виділених на закупівлю масок, зазначили в СБУ.

В Одеській області викрито схема розкрадання "ковідних" коштів на закупівлі захисних масок.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області, викрито схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19, чиновниками відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради.

Встановлено, що вкрадено майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії.

Зокрема, колишня виконувач обов'язків начальника відділу охорони здоров'я уклала договір з комерційною структурою на придбання захисних масок на загальну суму 380 тис. грн. При цьому вартість зазначеної продукції завищена майже в півтора раза.

Читайте такожНа Харківщині працівників турагентства та медлабораторії викрили на підробці ПЛР-тестівЗа результатами товарознавчої експертизи, збиток, нанесений державі цією угодою, становить понад 140 тис. грн.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 ("Службова недбалість") Кримінального кодексу України, зловмисниці повідомлено про підозру. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Раніше в СБУ повідомили, що системно протидіє злочинам, пов'язаним з пандемією коронавірусу, і завдяки цьому вдалося запобігти розкраданню коштів на майже 1 млрд гривень.

Автор: Лариса Козова