Зловмисники "прикривалися" підробленими документами, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України викрила корупційну схему в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" – учасники оборудки привласнювали кошти, призначені для ремонту локомотивів поїздів.

В "УЗ" наживались на "дуже якісному" обладнанні, через яке, зокрема, горіло електрообладнання потягів, йдеться на сайті спецслужби.

Правоохоронці зазначили, що через дії зловмисників Україна зазнала мільйонних збитків.

Читайте також"Небезпечні для нацбезпеки процеси": РНБО доручила Кабміну провести перевірку "Укрзалізниці"За даними слідства, через посередництво комерційних структур постачали деталі іноземного виробництва низької якості.

Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти зловмисники видавали за власну високотехнологічну продукцію.

"Високу якість" такого обладнання засвідчували підробленими документами та сертифікатами якості.

"Укрзалізниця" ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів.

За попередніми оцінками слідства, такі дії посадовців завдали збитків державі на суму 1,7 млн грн.

В СБУ додали, що це лише частина коштів, які зловмисники сподівалися "освоїти" згідно з підписаним договором.

"Викриття правоохоронцями цієї корупційної схеми дозволило попередити перерахування чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на суму понад 1,1 млн грн", – підкреслили у спецслужбі.

Наразі колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику одного з підрозділів АТ "УЗ" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше співробітники СБУ з’ясували, що на "Укрзалізниці" зловмисники вносили у документи неправдиву інформацію про обсяг виконаних робіт, і це дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.

Автори: Інна Андаліцька, Екатерина Присяжнюк