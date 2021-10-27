Правоохоронці провели спецоперації та вилучили сотні тонн підроблених антисептиків.

Служба безпеки України системно протидіє злочинам, пов’язаним із пандемією COVID-19, завдяки цьому вдалося запобігти розкраданню COVID-коштів на майже 1 млрд гривень.

Значною мірою такого результату вдалося досягти завдяки роботі на випередження – коли спецслужба спрацювала ще на етапі "злочинних намірів" і не допустила фактичного розкрадання коштів, повідомляє прес-центр спецслужби.

СБУ викрила десятки фактів розкрадань на будівництві лікарень. Це стосується як корупційних схем при будівництві нових відділень для прийому хворих на COVID-19, так і махінацій на закупівлі медичного обладнання для лікарень, які залучені до боротьби з пандемією.

Читайте такожНа Чернігівщині двох місцевих жителів викрили у фальсифікації ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів (фото)В ході спецоперацій СБУ вилучено 200 тонн підроблених антисептиків, а також припинено виготовлення та продаж населенню небезпечних для здоров’я фальсифікованих засобів дезінфекції.

Триває системна робота СБУ також у кіберсфері. З початку пандемії спецслужба заблокувала 3000 ресурсів поширення дезінформації про коронавірус; блокувала сотні спроб фальсифікацій медичних баз даних (за одну спробу фальсифікації можна вносити необмежену кількість псевдовакцинованих людей); постійно припиняє схеми підробки ПЛР-тестів та свідоцтв про вакцинацію.

Нагадаємо, у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу COVID-19. Цього ж року влада України створила Фонд боротьби з COVID-19, в який направили мільярди гривень.

Автор: Лариса Бекета