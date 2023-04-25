Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.

Національний банк України перерахує до державного бюджету найбільшу у своїй історії суму частини прибутку до розподілу - 71,87 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба регулятора за результатами затвердження Радою НБУ консолідованої фінансової звітності за 2022 рік.

"За підсумками 2022 року, прибуток до розподілу Національного банку склав 91 млрд грн. Ця сума традиційно, відповідно до Закону України "Про Національний банк України", частково буде направлена до державного бюджету України, а частково – до загальних резервів Національного банку", - йдеться в повідомленні.

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Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн (це відсотковий прибуток у сумі 63,2 млрд грн та позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі 175,6 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості).

Витрати Національного банку, пов'язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу у 2022 році склали 6,7 млрд грн (у 2021 році – 5,8 млрд грн).

"Національний банк перерахує до державного бюджету найбільшу у своїй історії суму частини прибутку до розподілу – 71,87 млрд грн. Ці кошти стануть вагомим внеском у посилення обороноздатності нашої країни в умовах війни і будуть наближати перемогу", – підкреслив глава НБУ Андрій Пишний.

Решта прибутку до розподілу – 19,2 млрд грн-згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" буде спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов'язань НБУ.

Прибуток під час війни

Станом на 26 грудня 2022 року війна обрушила прибуток українських банків у п'ять разів. З 67 банків в Україні майже третина - 21 банк - завершили період зі збитками в 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.

Частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банки з приватним капіталом - з 18% до 11,6% у 2022 році.

З 16 банків з іноземним капіталом тільки 9 вийшли в плюс за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов становить 7,9 млрд грн. Загальний прибуток банків з приватним капіталом з позитивним балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн.

За підсумками 2022 року платоспроможні українські банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн роком раніше.

Станом на 1 січня 2023 року з 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими і отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн.

За друге півріччя 2022 року чистий комісійний дохід майже відновився до показників 2021 року; за підсумками року він скоротився на 14% рік до року.

Операційні витрати становили близько половини сукупного чистого процентного та чистого комісійного доходу. Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за рік на 75%.

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