У той час як за 10 місяців у 2021 році банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 року - 11 млрд грн.

З початку повномасштабної російської агресії прибуток українських банків скоротилася більш ніж в 5 разів.

Як повідомляти Опендатбот, в той час як за 10 місяців у 2021 році банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 року - 11 млрд грн.

З 67 банків в Україні майже третина - 21 банк - завершили період зі збитками в 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд.грн.

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Частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банки з приватним капіталом — з 18% до 11,6% у 2022 році.

З 16 банків з іноземним капіталом тільки 9 вийшли в плюс за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов становить 7,9 млрд грн. Загальний прибуток банків з приватним капіталом з позитивним балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн.

Економіка під час війни:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк змінив оцінку падіння ВВП.

28 жовтня 2022 року НБУ прогнозував, що ВВП України за результатами 2022 року скоротиться на 32%.

10 листопада 2022 року міністра економіки України Юлії Свириденко заявила про те, що ВВП України може впасти нижче прогнозованого рівня через відключення світла.

9 грудня 2022 року заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україну чекає більше глибоке падіння ВВП України у поточному році, ніж раніше прогнозувалося.

Реальний ВВП України у третьому кварталі 2022 року суттєво скоротився порівняно з третім кварталом 2021 року.

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