Станом на 1 січня 2023 року з 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2022 року платоспроможні українські банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн роком раніше.

Як йдеться в повідомленні НБУ, станом на 1 січня 2023 року з 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими й отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн.

Після різкого зниження в перші місяці російського вторгнення комісійні доходи відновили зростання завдяки стабільному попиту на банківські послуги і поступовому відновленню тарифів. За друге півріччя 2022 року чистий комісійний дохід майже відновився до показників 2021 року; за підсумками року він скоротився на 14% рік до року.

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Операційні витрати становили близько половини сукупного чистого процентного та чистого комісійного доходу.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за рік на 75%. За підсумками четвертого кварталу цей показник склав 41,9 млрд грн проти 25 млрд грн у четвертому кварталі 2021 року.

П'ять найбільш прибуткових банків сформували 89% всього прибутку сектора. Рентабельність капіталу банківського сектора склала 10,9% проти 35,1% роком раніше. Чистий процентний дохід банків зріс на 29% рік до року

Головним фактором падіння прибутку стало істотне зростання відрахувань в резерви під понесені і очікувані збитки в результаті війни. За рік відрахування в резерви під кредити склали 107,1 млрд; під інші активи і ризики банки зарезервували ще 11,7 млрд грн.

Прибуток банків під час війни

Станом на 26 грудня 2022 року війна обрушила прибуток українських банків у п'ять разів. У той час як за 10 місяців у 2021 році банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 року - 11 млрд грн.

З 67 банків в Україні майже третина - 21 банк - завершили період зі збитками в 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.

Частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банки з приватним капіталом — з 18% до 11,6% у 2022 році.

З 16 банків з іноземним капіталом тільки 9 вийшли в плюс за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов становить 7,9 млрд грн. Загальний прибуток банків з приватним капіталом з позитивним балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн.

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