Негативні наслідки для цін матиме підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Національний банк очікує, що зниження інфляції в Україні триватиме надалі, хоча й помірнішими темпами, повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

"Завдяки налагодженню логістики, зниженню цін на світових товарних ринках і послідовній монетарній політиці НБУ інфляція в Україні надалі сповільнюватиметься. Проте, цей процес вже буде не таким стрімким, як у попередні місяці", - зазначив він.

За його словами, поступово вичерпуватиметься ефект бази порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції в першому півріччі. Також на ціновій динаміці позначаться підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

"Крім того, негативні наслідки для цін матиме підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів", - наголосив Пишний.

Інфляція в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служба статистики, у травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі.

З початку року суттєво знизились ціни на яйця, буряк, помідори та банани, проте подорожчали цибуля, капуста, морква, яблука та молочні продукти.

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