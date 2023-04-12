Споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 21,3% з 24,9% в лютому.

У березні 2023 року базовий показник інфляції в Україні знизився до 19,8% в річному численні з 22,7% в лютому. Споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 21,3% з 24,9% в лютому. У місячному численні ціни зросли на 1,5%.

Про це йдеться в заяві прес-служби НБУ, при цьому регулятор зазначив, що інфляція в Україні третій місяць поспіль сповільнюється швидше, ніж це прогнозували.

"Стрімке зниження інфляції пов'язане зі значною пропозицією продовольства і пального, кращою ситуацією в енергетиці, поліпшенням інфляційних очікувань і сприятливою ситуацією в готівковому сегменті валютного ринку. У той же час, уповільнення інфляції також переважно пояснюється ефектами бази порівняння в минулому році", - пояснили в НБУ.

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Повільніше дорожчали тютюнові вироби та алкогольні напої, останні – з огляду на слабший попит. Також пригальмувало зростання цін на транспортні послуги завдяки стабілізації цін на пальне.

Темпи зростання вартості послуг майже не змінилися (15,4%). Темпи зростання цін на сирі продукти харчування зменшилися до 31,6% завдяки більш низькому попиту та зниженню світових цін.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів істотно сповільнилося (до 23,5%), як і в лютому завдяки кращій, ніж очікувалося, ситуації в енергетиці.

Як йдеться в повідомленні НБУ, більш низькими темпами росли ціни на хліб і борошняні вироби, кондитерські вироби, безалкогольні напої та консерви. В умовах достатньої пропозиції на внутрішньому ринку та зниження експортних цін повільніше зростала вартість молочних продуктів і соняшникової олії. Крім того, поліпшення курсових очікувань, зокрема на тлі зміцнення готівкового курсу гривні, сприяло зниженню темпів подорожчання імпортних продуктів.

Зростання цін на непродовольчі товари також сповільнилося (до 18,8%). У Нацбанку зазначають, що така динаміка була очікуваною через ефекти бази порівняння минулого року. Крім того, завдяки покращенню курсових та інфляційних очікувань, повільніше зростали ціни на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, фармацевтичні товари, меблі, побутову техніку, автомобілі.

Інфляція в умовах війни

Споживча інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%.

Національний банк прогнозував, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні становитиме 31%, а у 2023 році сповільниться до близько 20%.

Ціни на товари та послуги в Україні у 2022 році в середньому зросли майже на 23%. При цьому наголошується, що зростання споживчих цін в минулому році на овочі склало 68,5%, рибу і продукти з риби – на 30,3%, хліб і хлібопродукти – на 29,7%.

Індекс інфляції в Україні у лютому 2023 року знизився на 1,1 процентного пункту – до 24,9% у річному вимірі. Базова інфляція у лютому 2023 року порівняно з січнем 2023 року становила 0,5%, з початку року – 1,2%.

Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 31,8%, зокрема ціни на яйця зросли на 80%, на фрукти – на 75%, овочі-на 36%.

16 березня 2023 року правління Національного банку України прийняло рішення вшосте зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Глава Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що інфляція на початку 2023 року сповільнюється швидше, ніж очікував Нацбанк, але залишається високою. Окремі фактори, що стримували інфляцію протягом декількох місяців, можуть мати короткостроковий характер. Так, зростання пропозиції продовольства і більш швидка стабілізація ринку пального в значній мірі обумовлювалися теплою зимою.

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