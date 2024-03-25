Продати долар можна в середньому за курсом 38,80 грн, євро – 42,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 25 березня, зріс на 10 копійок – до 39,30 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок – до 42,80 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 39,24 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,10 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,60 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 25 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,91 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,13 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 34 копійки, порівняно з курсом п’ятниці.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня валютний ринок перебуватиме в стані контрольованої мінливості: будь-які поточні курсові зміни не стануть випробуванням для ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: