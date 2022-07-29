Тепер обмінники мають розміщувати інформацію про курс в касах.

Національний банк України посилив вимоги до небанківських фінансових установ, заборонивши розміщувати дані про курси валют на вулицях.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

"З метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі - копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Станом на сьогоднішній ранок, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва знизився на 35 копійок - до 40,80 грн/дол.

Щодо євро гривня ослабла на 67 копійок - до 41,50 грн/євро.

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