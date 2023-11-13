Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,59 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 14 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,16 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,59 грн/євро, тобто гривня послабшала на 5 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,24/36,26 грн/дол., євро - 38,69/38,71 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 13 листопада, послабшав на 10 копійок – до 37,80 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 5 копійок - до 40,50 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні вранці становив 37,73 грн/дол. (продати долар можна за 37,64 грн), євро – 40,34 грн/євро (курс продажу – 40,20 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку буде динамічною - з періодичними коливаннями курсів. Курсові рамки очікуються на рівні 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€.

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