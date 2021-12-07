За даними сервісу Whalestats, до трійки найкращих увійшли Ethereum, USDT і USDC.

На минулих вихідних на ринку криптовалют спостерігалося рекордне падіння за останні кілька місяців: всього за 24 години ціна біткоїна впала більш ніж на 20%, досягнувши $42 тис.

Втім, не все так погано на крипторинку. За даними сервісу Whalestats, який стежить за найбільшими власниками монет в мережі, кілька токенів стали дуже популярними.

З вечора неділі 5 грудня по вечір понеділка 6 грудня найчастіше купували Ethereum (його купили сумарно на $145 тис.), USDT – $107 тис., USDC – $32 тис., BUSD – $13 тис., MATIC – $8 тис.

Також інвестори активно скуповували інші альткоїни. Зокрема, Decentraland ($348), Fantom ($232) і Basic Attention Token ($139). Звання найпоширенішого токена дісталося UNI. А токеном із найбільшою позицією щодо вартості в доларах виявився "мемна" Shiba Inu.

Багатьох холдерів та трейдерів, як і раніше, цікавить доля біткоїна. Зокрема виробництво криптовалюти вимагає величезних енергетичних витрат, і це може стати серйозною перешкодою для розширення сфери її застосування. Деякі експерти навіть вважають, що висока енергомісткість біткоїна загрожує його стабільності.

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Нагадаємо, що в травні цього року курс біткоїна значно знизився після заяви засновника Tesla Ілона Маска про відмову продавати автомобілі за криптовалюту. Компанія повернеться до цієї ідеї, коли майнінг стане безпечним для навколишнього середовища.

Варто зауважити, що з ростом курсу біткоїна зростає й забруднення навколишнього середовища від його майнінгу. Станом на сьогодні цей процес призводить до викидів 36,95 мегатонни вуглекислого газу, що можна порівняти з викидами Нової Зеландії.

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Автор: Денис Пономаренко