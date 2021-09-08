Курс біткоїна втратив більше ніж 10% і опустився нижче $50 000 за монету.
Про це повідомляє CNBC.
Читайте такожПерша країна світу офіційно внесла біткоїн у платіжну системуЗа даними CoinDesk, на піку падіння становило 16%.
Станом на 11:13 8 вересня біткоїн коштував $45 256.
Суміжні з криптовалютою акції MicroStrategy і Coinbase також втратили близько 9% і 4% відповідно.
Прогноз:
16 серпня 2021 року експерти дали новий прогноз щодо курсу біткоїна. Експерти прогнозували, що біткойн може "злетіти" до 50 тисяч доларів.
Фахівці вважають, що криптовалюта зараз знаходиться в стабільному стані, проте під час зростання курсу біткоїн може зазнати опору.
Визнання біткоїнв законним платіжним засобом:
7 вересня 2021 року Сальвадор першим у світі визнав біткоїн законним платіжним засобом.
Як змінювався курс криптовалюти:
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїн, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїн піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
- 16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.
- 30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
- 22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.
- 13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.
- 23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.
- 17 липня експерти прогнозували, що біткоїн переступить психологічну позначку.