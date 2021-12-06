Інші електронні валюти також знизилися у ціні.

На минулих вихідних, 4 грудня, на ринку криптовалют спостерігалося рекордне падіння за останні кілька місяців: всього за 24 години ціна біткоїна впала з більш ніж $57 000 до $42 000 за одиницю.

Через деякий час криптовалюта відігралася в ціні, проте ризики падіння курсу біткоїну цілком реальні. За даними криптобіржі CoinDesk, станом на 14:30 за Києвом у понеділок, 6 грудня, вартість біткоїну становила $48 591.

Слідом за біткоїном впала ціна всіх криптовалют з першої десятки, в середньому на 15-20 відсотків. Так:

Ethereum подешевшав на 14,91%, до $3,89 тис.;

Litecoin на 24,96%, до $153,2;

Monero на 18,76%, до $195,9.

Вони поступово відіграли позиції, але все ще далекі від своїх пікових рейтингів.

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На тлі обвалу першої криптовалюти загальна капіталізація ринку цифрових активів також впала: якщо на своєму піку в листопаді вона становила понад $3 трлн, то сьогодні – близько $2,3 трлн.

Чим викликане таке різке падіння? Однозначної відповіді немає, але вважається, що головним стимулом став нестабільний тиждень на фінансових ринках. Також побоювання викликає поширення нового штаму COVID-19.

Біткоїни в Україні:

6 жовтня 2021 року Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою "закон про біткоїни". Президенту не сподобалася нинішня редакція документа – він хоче, аби нардепи внесли в нього поправки.

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Законопроєкт "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. Він дозволить власникам таких активів обмінювати їх і вносити в декларацію. Міжнародні криптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна – один із лідерів по використанню криптовалюта у світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров тоді пояснював, що закон дозволить упорядкувати ринок криптовалюта, і запевняв, що вже скоро криптобіржі зможуть офіційно працювати в українській юрисдикції, а розвиток нової індустрії приверне інвестиції в державу.

При цьому в Нацбанку виключають можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

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Автор: Денис Пономаренко