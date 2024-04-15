Країна також виділила додаткові фінанси на зміцнення ППО та боєприпасів власних збройних сил.

Уряд Нідерландів виділив додатково понад 4 млрд євро на допомогу Україні в період 2024-2026 років. Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів з посиланням на оновлений Бюджетний меморандум 2024 року.

"Додатково 4,4 млрд євро буде виділено на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років", - зазначається у повідомленні.

Також меморандум передбачає виділення додаткових коштів зокрема й для зміцнення оборони самих Нідерландів. Так, Міністерство оборони у 2028 році отримає додаткові 500 млн євро на зміцнення ППО та боєприпасів власних збройних сил.

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Допомога Україні від Нідерландів

12 квітня Нідерланди заявили про додаткову допомогу Україні. За словами прем'єра Марка Рютте, його держава надасть Україні додатковий мільярд євро військової підтримки цього року. І ще 400 мільйонів євро - для підтримки української економіки. На наступний рік Нідерланди виділять іще три мільярди євро, зауважив глава нідерландського уряду.

Раніше, 1 березня між Україною та Нідерландами була підписала безпекова угода, розрахована на 10 років. Згідно з документом, Україна вже в цьому році отримає військову допомогу на суму на 2 млрд євро, а також подальшу підтримку. В угоді йдеться про роботу над посиленням санкцій проти Росії та примушення її до відшкодування збитків.

За словами Рютте, угода між Києвом та Амстердамом передбачає допомогу Україні із системами ППО та літаками F-16.

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