Угода між Україною та Нідерландами розрахована на 10 років.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, під час прес-конференції з Володимиром Зеленським, заявив, що угода між Києвом та Амстердамом передбачає допомогу Україні із системами ППО та літаками F-16.

"Те, на чому ми намагаємося фокусуватися, – це те, в чому ми особливо сильні. Це ППО, це літаки F-16, системи "земля-повітря", те, що ми можемо зробити в морі та в боєприпасах. Все це ви знайдете в умовах угоди. Крім того, ми зробимо все, аби допомогти Україні відповідати стандартам НАТО, щоб допомогти Україні зі вступом до ЄС", – сказав Рютте.

Він також додав, що одним із пунктів угоди є те, що Нідерланди підтримують мирний план України щодо закінчення повномасштабної війни.

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"Особливо ми зацікавлені в пункті 7 – "Мир та справедливість". Ми хочемо, щоб усі винні понесли відповідальність, а це означає створення трибуналу проти агресії. Ми вже працюємо над тим, щоб збирати докази в цих питаннях. І ми вже працюємо над тим, щоб повернути Україні викрадених дітей. Ця угода не унікальна, інші будуть фокусуватися на цих сферах", – пояснив Рютте.

Зеленський також прокоментував угоду, заявивши, що в ній є два ключові аспекти. По-перше, це передача Україні літаків F-16 від Нідерландів, частина яких прибуде цього року.

"І друге – це той трек, до якого не всі країни поки що долучилися, – це відповідальність та трибунал. Я вважаю, що це дуже сильні сторони цієї угоди", – підсумував Зеленський.

Безпекова угода з Нідерландами: що треба знати

1 березня Україна підписала історичну безпекову угоду з Нідерландами. Вона розрахована на 10 років і передбачає військову допомогу нашій країні вже цього року на суму на 2 млрд євро, а також подальшу підтримку.

Крім того, в угоді йдеться про роботу Амстердаму над посиленням санкцій проти Росії та примушення її до відшкодування збитків.

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