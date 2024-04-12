Із Зеленським вони говорили щодо постачання снарядів для артилерії та систем ППО.

Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди", - зазначив він.

При цьому президент України наголосив, що це взірцевий приклад підтримки України.

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Зеленський зазначає, що також обговорив з Рютте спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО. Президент України подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків.

Також Зеленський розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися.

"Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн". – додав він.

Допомога Україні від Нідерландів

1 березня між Україною та Нідерландами була підписала історична безпекова угода, розрахована на 10 років. Згідно з нею, Україна вже в цьому році отримає військову допомогу на суму на 2 млрд євро, а також подальшу підтримку.

В угоді йдеться про роботу над посиленням санкцій проти Росії та примушення її до відшкодування збитків.

Тоді прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, під час прес-конференції з Володимиром Зеленським, заявив, що угода між Києвом та Амстердамом передбачає допомогу Україні із системами ППО та літаками F-16.

Він також додав, що одним із пунктів угоди є те, що Нідерланди підтримують мирний план України щодо закінчення повномасштабної війни.

Зеленський також прокоментував угоду, заявивши, що в ній є два ключові аспекти. По-перше, це передача Україні літаків F-16 від Нідерландів, частина яких прибуде цього року. І друге – це відповідальність Росії та трибунал.

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