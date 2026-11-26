Німеччина пропонує позбавляти країни ЄС коштів із бюджету Євросоюзу, якщо вони не долучаються до надання допомоги Україні. Про це пише Le Monde.
Йдеться про новий кредит на 45 млрд євро: 25 млрд євро на військову допомогу та 20 млрд євро на бюджет. Канцлер Фрідріх Мерц хоче зробити участь у ньому умовою доступу до бюджету ЄС на 2028-2034 роки.
Канцлер Фрідріх Мерц чітко висловив свою позицію в офіційному листі на ім’я голови Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому в понеділок, 9 листопада. Лист було надіслано всього за кілька днів до запланованих на 12-13 листопада в Дубліні зустрічей Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської ради, де Україна стане однією з центральних тем обговорення.
У своєму посланні канцлер пригрозив заблокувати ухвалення багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки (переговори щодо якого тривають наразі), якщо "всі" держави-члени ЄС не візьмуть участі у наданні цієї підтримки. Його ініціативу підтримують Нідерланди та Литва.
"Підтримка України - це питання нашої неподільної європейської безпеки, а отже, і тягар цієї підтримки має бути розподілений між усіма нами", - сказав він.
При цьому Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія виступають проти, однак Німеччина та низка інших країн поставили свою участь як умову для укладення ширшої бюджетної угоди. Мерц додав:
"На мій погляд, існує зв’язок між нашою підтримкою України та європейським бюджетом. До складу Європейського Союзу входять 27 держав-членів, а не 23 чи 24".
Згадані чотири країни є великими отримувачами коштів із бюджету ЄС (чистими бенефіціарами). Ця суперечка - наочний приклад існуючих розбіжностей між державами, які вносять до бюджету ЄС більше, ніж отримують з нього (наприклад, Німеччина, Швеція, Нідерланди та Фінляндія), і тими, хто, навпаки, отримує більше, ніж вносить.
Допомога Україні
Раніше Україна отримала від Світового банку 450 млн доларів: фінансування буде спрямовано на підтримку бізнесу, а також на підготовку та реалізацію проектів відновлення.