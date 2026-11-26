При цьому Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія виступають проти.

Німеччина пропонує позбавляти країни ЄС коштів із бюджету Євросоюзу, якщо вони не долучаються до надання допомоги Україні. Про це пише Le Monde.

Йдеться про новий кредит на 45 млрд євро: 25 млрд євро на військову допомогу та 20 млрд євро на бюджет. Канцлер Фрідріх Мерц хоче зробити участь у ньому умовою доступу до бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Канцлер Фрідріх Мерц чітко висловив свою позицію в офіційному листі на ім’я голови Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому в понеділок, 9 листопада. Лист було надіслано всього за кілька днів до запланованих на 12-13 листопада в Дубліні зустрічей Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської ради, де Україна стане однією з центральних тем обговорення.

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У своєму посланні канцлер пригрозив заблокувати ухвалення багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки (переговори щодо якого тривають наразі), якщо "всі" держави-члени ЄС не візьмуть участі у наданні цієї підтримки. Його ініціативу підтримують Нідерланди та Литва.

"Підтримка України - це питання нашої неподільної європейської безпеки, а отже, і тягар цієї підтримки має бути розподілений між усіма нами", - сказав він.

При цьому Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія виступають проти, однак Німеччина та низка інших країн поставили свою участь як умову для укладення ширшої бюджетної угоди. Мерц додав:

"На мій погляд, існує зв’язок між нашою підтримкою України та європейським бюджетом. До складу Європейського Союзу входять 27 держав-членів, а не 23 чи 24".

Згадані чотири країни є великими отримувачами коштів із бюджету ЄС (чистими бенефіціарами). Ця суперечка - наочний приклад існуючих розбіжностей між державами, які вносять до бюджету ЄС більше, ніж отримують з нього (наприклад, Німеччина, Швеція, Нідерланди та Фінляндія), і тими, хто, навпаки, отримує більше, ніж вносить.

Допомога Україні

Раніше Україна отримала від Світового банку 450 млн доларів: фінансування буде спрямовано на підтримку бізнесу, а також на підготовку та реалізацію проектів відновлення.

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