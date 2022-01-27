Мережа ресторанів швидкого харчування запропонувала Tesla приймати Grimacecoin до оплати.

Днями крипторинок пережив найсерйозніше падіння з літа минулого року і інтернет не зміг пройти повз. У мережі з'явилося купа мемів про "мак" та невдачливих криптоентузіастів з натяком на швидку роботу у сфері громадського харчування.

Останнім до тренду приєднався мільярдер Ілон Маск. Розповідаємо, що з цього вийшло і звідки з'явився токен Grimacecoin.

Хронологія подій:

23 січня – вартість цифрових активів знову різко знизилася, а трейдери зазнали збитків на сотні мільйонів доларів;

24 січня – офіційний акаунт @McDonalds з підколом запитав у користувачів, які ведуть криптоакаунти в Twitter, як їх справи;

25 січня – Ілон Маск пообіцяв з'їсти на камеру дитячий набір Happy Meal з "МакДональдза", якщо мережа ресторанів швидкого харчування визнає Dogecoin;

26 січня – "МакДональдза" відповів, що не проти, але за умови, що Tesla прийме на той момент вигаданий Grimacecoin.

Grimace – це фіолетовий персонаж з реклами "МакДональдза" 70-х років. Він крав у дітей їхні молочні коктейлі. Після цього твіту на світ з'явилося безліч токенів з такою назвою.

За даними DEX Screener, GrimaceCoin (Grimace) на базі Binance Smart Chain (BSC) почав торгуватися на SushiSwap за ціною 0,008 доларів, а вже за якихось кілька годин його вартість становила 2,08 доларів. Тобто, тимчасове зростання склало понад 285 000%. Проте з часом ціна впала до $0,60.

Для довідки: будь-який охочий може створити свій власний токен на вже наявному блокчейні. Це коштує копійки, а внаслідок децентралізованих бірж мем-токени миттєво надходять на ринок. На ажіотажі ціна може вирости в тисячі і сотні тисяч відсотків (а потім швидко впасти). В результаті прибуток отримують тільки спекулянти, якщо вони встигнуть купити велику кількість монет задешево і перепродати задорого.

Криптовалюта – один з найприбутковіших активів сьогодення. Під час коронакризи в інвесторів з'являється унікальна можливість заробити на цифровій валюті ще більше. Раніше експерти перерахували три важливих нюанси, які необхідно враховувати перед тим, як лізти в криптонетрі.

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