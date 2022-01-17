Аналітики спрогнозували обвал курсу Dogecoin на 50%.

Попри беззастережну прихильність та любов Ілон Маска, найдорожча "мемна" криптовалюта Dogecoin продовжує втрачати свої позиції.

Якщо ще якихось пів року тому DOGE торгувалася на рівні вище $0,7, а один твіт одіозного бізнесмена міг завищити ціну токена на десятки відсотків, то зараз вона відкотилася до позначки в $0,17 (зниження на 77%) та мляво реагує навіть на важливі фундаментальні новини.

Наприклад, тижнем раніше Tesla дозволила розплачуватися за свій мерч в "догекоїнах". При цьому в компанії наголосили, що інші криптовалюти не приймають і не повернуть, якщо покупець все ж спробує їх відправити. На тлі анонсу ціна додалася на 16%, до $0,2, але скоректувалася вже до вечора того ж дня.

У контексті цього експерти ринку поспішили нагадати, що Dogecoin варто розглядати виключно як спекулятивний токен. На її зростання впливають користувачі Reddit і конкретних спільнот, які скоординовано купують токен з бажанням досягти його вартості в 1$.

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Доля всіх "мем-токенів" буде обумовлюватися трендами біткоїна і основних альткоїнів, наголошують аналітики ресурсу Bestchange. Якщо до кінця місяця тиск ведмедів на ринок посилиться і з'явиться реальний ризик настання "криптозими" у 2022 році, тоді нічого позитивного від DOGE чекати не варто, вважають експерти.

У компанії 8848 Invest відзначають, що з технічної точки зору Dogecoin зараз дуже схожий з динамікою головної криптовалюти:

падіння в травні-липні 2021 року за структурою схоже на падіння біткоїна з максимумів у 2018 році;

поточний флет нагадує поведінку біткоїна в листопаді 2018 року перед тим, як він знизився до позначки близько $3 тис.

Експерти прогнозують, що для Dogecoin це лише початок і майбутня хвиля зниження у 2022 році відкотить криптовалюту до позначки $0,08, тобто ще на 53% від нинішніх рівнів.

Раніше УНІАН вже писав, що ринок криптовалют переживає найгірший початок року у своїй історії, втрачаючи за перші 2 тижні з початку року капіталізацію, рівну ВВП Фінляндії. Втім, не все так погано на ринку – деякі токени змогли значно подорожчати за останній тиждень.

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