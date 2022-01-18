Без складних слів і хитросплетіння речень.

Криптовалюта – один з найприбутковіших нині активів. Під час коронакризи в інвесторів з'являється унікальна можливість заробити на криптовалюті ще більше.

Експерти РБК крипто перерахували три важливих нюанси, які необхідно враховувати перед тим, як лізти в криптонетрі.

Приватні ключі

Для роботи з криптоактивами необхідні гаманці для їх зберігання. Ті, своєю чергою, працюють з двома типами ключів

публічними – працюють як пароль, який не можна нікому розкривати;

приватними, які, як підказує назва, бачать всі користувачі блокчейн.

Публічний ключ буде схожий на електронний лист; адресу ви можете дати, щоб отримати гроші, в той час, як приватний ключ буде паролем для доступу до цього облікового запису електронної пошти та перевірки повідомлення (в нашому випадку, грошей).

Перед вибором криптогаманця рекомендується ознайомитися ще з одним важливим нюансом – системою зберігання приватних ключів. Деякі гаманці, наприклад такі, як Metamask, зберігають приватні ключі тільки на пристрої користувача.

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Своєю чергою, левова частка онлайн-гаманців воліють зберігати приватні ключі на власних серверах. Це створює зайві ризики, бо шахраї нерідко націлюються на злом саме криптовалютних онлайн-гаманців з метою заволодіти коштами користувачів.

Робота з біржами

Окрім традиційних централізованих торгових майданчиків (CEX), на крипторинку також існують і децентралізовані біржі (DEX), які застосовують абсолютно інший підхід для здійснення угод.

Перші зберігають активи користувачів і виступають свого роду посередником при здійсненні операцій з активами, тоді як інші нагадують дошку оголошень, де користувачі розміщують заявки на покупку і продаж цифрових активів, а потім взаємодіють безпосередньо з продавцями і покупцями для здійснення угод.

Простіше кажучи, такий формат роботи знижує ризики втрати коштів при зломі торгової платформи. У випадку ж з централізованими майданчиками, користувачі фактично не контролюють свої кошти, оскільки вони знаходяться на адресах торгової платформи.

Фішинг

Якщо хтось обіцяє вам "крипту" на халяву – це майже вірна ознака того, що її, навпаки, збираються у вас вкрасти. Наприклад, нещодавно один криптоінвестор втратив понад $1 млн в біткоїнах, відправивши їх зловмисникам, які пообіцяли йому подвоїти його вкладення. Шахраї використовували для махінацій ім'я одного з найбільших власників криптовалют Майкла Сейлора.

Подібні шахрайські проєкти часто використовують таку схему, діючи від імені відомих персон, таких як Ілон Маск, Стів Возняк та інших.

При цьому криптовалюта, переведену на чийсь рахунок, практично неможливо повернути. Так працює блокчейн: всі криптоінвестори мають рівні права і в мережі немає адміністратора, який міг би скасовувати транзакції або припиняти їх виконання.

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Раніше УНІАН вже писав, що ринок криптовалют переживає найгірший початок року у своїй історії, втрачаючи за перші 2 тижні з початку року капіталізацію, рівну ВВП Фінляндії. Втім, не все так погано на ринку – деякі токени змогли значно подорожчати на тлі обвалу інших.

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