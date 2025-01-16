Нова пенсійна арифметика: уряд готує зміни для пенсіонерів

В Україні – чергова пенсійна реформа: урядовці хочуть радикально змінити підхід до розрахунку пенсій. Як це погіршить і без того складне життя пенсіонерів (чи, навпаки, дозволить його покращити) – розбирався УНІАН.

В незламній країні вчергове хочуть провести пенсійну реформу. Урядовці вже розробили новий законопроєкт і знов заговорили про запровадження Їх Величностей "накопичувальних пенсій". Щоправда, на практиці, поки що, у пошуках "соціальної справедливості" чиновники лише спромоглися обмежити виплати пенсіонерам-чорнобильцям і колишнім військовим – в рамках скорочення спецпенсій для прокурорів та суддів, які отримували найбільше. Хотіли, як краще, але знову вийшов турборежим.

Отже, Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, який передбачає зміну підходів до нарахування пенсій. Він, як заявляється, має на меті розв'язати питання несправедливості при обрахунку пенсій для людей, що вийшли на заслужений відпочинок у різні роки. Проєкт закону був опублікований для ознайомлення та ще не внесений на розгляд парламенту – тому його текст ще може зазнати змін. Однак основні ідеї щодо запровадження "бальної пенсійної системи" вже обговорюються.

Із цікавого – якщо депутати підтримають новації, то пенсія в усіх її отримувачів в Україні в майбутньому зможе не тільки збільшуватись, а й зменшуватись.

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Як це працюватиме? – УНІАН із допомогою юристів спробував розібратися у заплутаних деталях оприлюдненого законопроєкту.

Що пропонують урядовці

Головною метою потенційних пенсійних новацій чиновники називають підвищення справедливості у чинній солідарній пенсійній системі. Задля цього законопроєкт вводить такі поняття, як базова та страхова пенсії, а також – пенсійні бали.

Ці бали, за якими розраховуватиметься розмір пенсії, будуть обчислюватися, виходячи зі співвідношення між сумою страхових внесків, сплачених за один місяць страхового стажу конкретного працівника, до суми страхових внесків із середньої заробітної плати в Україні за той же місяць. При цьому за кожен місяць роботи, протягом якого людина отримувала середню заробітну плату, зараховуватиметься 10 балів. Відповідно, якщо платня працівника була більшою за середню по країні, балів буде нараховано більше.

Юрист-волонтер Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, адвокат юридичної компанії АРЕС Євгеній Промський пояснює нам, як мають працювати нові розрахунки, запропоновані міністерством.

"Бал – це аналог коефіцієнту заробітної плати (який розраховується шляхом ділення заробітної плати, яку отримала людина в конкретному місяці, на середню заробітну плату по Україні в тому ж місяці), помноженого на 10. Тобто, концептуально система розрахунку пенсії не змінилась: визначальним для розміру пенсії залишатиметься отримана людиною офіційна заробітна плата та її співвідношення з середньою заробітною платою на момент її виплати", - зазначає Промський.

Пенсія за віком, веде далі юрист, складатиметься з базової та страхової частин. Розмір базової частини пенсії становить 30% мінімальної заробітної плати в Україні "чистими" (тобто, зарплати після відрахування податків).

Розмір же страхової частини пенсії за віком визначається шляхом множення суми накопичених пенсійних балів особи на вартість одного балу. Промський наголошує, що кількість балів є індивідуальним показником, який залежатиме безпосередньо від отримуваного заробітку. А ось вартість балу – фіксована цифра, яка буде однаковою для всіх пенсіонерів. Її визначатиме Кабмін.

Наскільки це вплине на розмір пенсії? Промський акцентує на тому, що держава залишила за собою фактичний контроль за визначенням розміру пенсії шляхом встановлення вартості одного балу.

"Чим вище оцінять один бал, тим вищими будуть пенсії. Низька оцінка одного балу не дозволить розраховувати на їх підвищення. Крім того, за рахунок щорічного перегляду вартості одного балу держава зможе регулювати загальне підвищення пенсій. Станом на зараз, не знаючи вартості одного балу, дати відповідь на питання, як зміняться пенсії, неможливо", - сказав адвокат.

Погодьтесь, це мало чим відрізняється від звичних усім чинних індексацій – хіба що, якщо нині в уряду є можливість індексувати виплати різним категоріям пенсіонерів по-різному (наприклад, залежно від розміру пенсій – трошки підвищити забезпечення тільки найбіднішим, не переглядаючи виплати решті), то після запровадження законодавчих змін корекція вартості балів завжди впливатиме на усі пенсії в державі одночасно.

"Придумали цікаву формулу, але грошей на її реалізацію недостатньо"

Отже, поки що спроби розрахувати пенсію за новою формулою виглядають точними, як астрологія. Та все ж юристи намагаються пояснити, як може змінитися та чи інша пенсія за новими правилами, якщо новації все ж будуть втілені у життя.

Іван Хомич, керівник "Адвокатського бюро Івана Хомича", пояснює УНІАН, що наразі, якщо у людини, до прикладу, 35 років стажу, то вона отримує пенсію в розмірі орієнтовно 35% від її минулої зарплатні. В розрахунку враховуються коефіцієнт стажу, коефіцієнт зарплати і середня зарплата по Україні за три роки, що передують року призначення пенсії.

"Якщо перерахувати пенсію такої людини за новою системою, то вона, в ідеалі, має зрости. Незалежно від того, хто і коли пішов на пенсію, вона всім буде індексуватися однаково. Але ми говоримо про ідеальну модель за умови, що реформу ухвалять, і пройде перехідний період", - зауважив адвокат.

Хомич зазначає: оскільки у держави немає грошей, щоб всім одразу за новою формулою підтягнути пенсії на кілька сотень чи подекуди й тисяч гривень, то підвищення може відбуватися поступово. Насамперед воно має торкнутися пенсій, призначених давно. Підвищення для "нових" пенсіонерів, за словами експерта, може ще кілька років штучно пригальмовуватись.

Адвокат наводить приклад розрахунків пенсії за новою формулою:

"Базова пенсія – це 30% від мінімальної зарплати з вирахуванням податків. Приміром, сьогодні мінімалка 8000 гривень. Фактично людина отримує на руки 6160 грн. 30 відсотків від цієї суми – це буде 1848 гривень. Небагато, але це базова сума, яку держава гарантуватиме з бюджету будь-якій людині, яка має право на пенсію. А потім до цієї базової пенсії буде доплачуватись страхова частина", - пояснює Хомич.

"Якщо ви отримали в цьому місяці таку саму зарплату, як і середня по країні, то вам нарахують 10 балів. І так кожного місяця, - веде далі адвокат. - Протягом життя людина буде накопичувати бали. Якщо зарплата в якісь періоди була менше середньої, то і балів за ці періоди нарахують менше. Якщо зарплата більше середньої, то і балів більше".

Отже, щоб зрозуміти, якою буде ваша пенсія, потрібно кількість накопичених вами балів помножити на вартість балу і додати до цієї суми "базову пенсію".

Але якою, все ж, може бути вартість балу? Хомич каже: згідно з ідеальною формулою, ціна балу має вираховуватися методом ділення 30% від середньої зарплати за минулий рік після сплати податків на 4200. 4200 – це усереднене значення, кількість балів, яку б заробила людина, пропрацювавши 35 років на середню зарплату.

УНІАН спробував провести гіпотетичні розрахунки на основі цих формул. За основу ми взяли дані за 2023 рік, розрахувавши, скільки мав би коштувати один пенсійний бал минулого року (офіційних даних щодо розміру середньої зарплати у 2024-му ще немає).

Середня зарплата за 2023 рік склала 17442 грн, що після вирахування податків дорівнює 14041 грн. Поділивши 30% від цієї суми (4212,3) на 4200, отримаємо приблизну вартість одного балу для усіх пенсіонерів у 1 гривню.

А яку б пенсію за таких розрахунків отримувала людина, що пропрацювала 35 років на середню зарплату? "Мінімалка" у 2023 році складала 6700 грн, "чистими" – це 5394 грн, тобто базова пенсія (30% від цієї суми) дорівнювала б 1618 грн. Страхова ж частина пенсії для людини у цьому прикладі становила би 4200 гривень (множимо 4200 балів на вартість балу у 1 грн). Таким чином, загальний розмір пенсії у 2024 році для такого "пенсіонера-середнячка" склав би: 1618 + 4200 = 5818 грн.

За словами Івана Хомича, сьогодні такий "усереднений" сумлінний працівник з 35 роками стажу зазвичай отримує значно менше, якщо вийшов на пенсію давно. Проте адвокат зауважує – поки триватиме перехідний період, Кабмін може встановлювати в ручному режимі вартість балу на рівні нижче, ніж прописано у "ідеальній" формулі.

"Бо пенсію, умовно, з 2800 грн одразу підвищити до 5800 грн буде для нинішнього бюджету накладно. Зазначається, що до 2030 року при визначенні вартості балу буде застосовуватися коригуючий "коефіцієнт фінансової стійкості", який буде переглядатися щороку з першого березня. Отже, придумали цікаву формулу, але грошей на її реалізацію недостатньо. Тому пенсії піднімуть не всім і не так сильно, як можна було б очікувати", - спускає з небес реформ на землю реальних виплат фахівець.

Коротше кажучи, якщо реформу і запровадять, то це відчують не одразу і не всі. Як завжди.

Туманні перспективи для пенсіонерів

Які шанси у запропонованих новації стати частиною правового поля? Адвокат Євгеній Промський зауважує, що реформа перебуває на етапі погодження профільними міністерствами та ще навіть не зареєстрована у Верховній Раді як законопроєкт. І на етапі розгляду документу до нього можуть бути внесені зміни, а тривалість цього процесу залежить від багатьох факторів.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону "дасть змогу підвищити рівень пенсійного забезпечення для понад 80% пенсіонерів, усунути диспропорції між розмірами пенсій, призначених у різних роках, спростити механізм обчислення пенсії, закласти автоматичний механізм прискореного зростання пенсій при економічному зростанні країни"... Це звучить надихаюче і прекрасно, однак юрист переконаний – на ділі українські пенсіонери навряд чи заживуть краще.

"Враховуючи суттєвий дефіцит Пенсійного фонду України та державного бюджету, перспективи збільшення розміру пенсії українців є доволі сумнівними", - вважає юрист.

У свою чергу, адвокат Іван Хомич зазначає, що, загалом, новий підхід до обчислення розміру пенсії в солідарній пенсійній системі може позитивно вплинути на пенсіонерів, яким виплати призначали давно, і оцінювали їх на рівні близько мінімальних. Але є нюанс.

"Що стосується майбутніх пенсіонерів, то їм вигідніша нинішня формула обчислення пенсії. Особливо це стосується громадян, які мають право на пенсію на пільгових умовах", - зазначає він.

Також, за словами фахівця, проблемою стане підтвердження заробітної плати за період трудового стажу до 2000 року. Якщо людина не надасть довідки та інших документів на підтвердження отримуваних коштів за той період, їй нарахують бали по мінімальній зарплаті, що негативно позначиться на розмірі пенсії.

Утім, Хомич обнадіює тим, що за новими правилами пенсія має щороку збільшуватись: через зростання мінімальної зарплати буде автоматично зростати базова частина, а через збільшення зарплати середньої зарплати буде автоматично рости і вартість балів – тобто, і страхової частини пенсії. Таким чином, індексація буде для всіх однакова. Але якщо середня зарплата в Україні не буде зростати, то і пенсія не буде зростати. Ба більше – якщо середній заробіток в державі впаде, то потягне за собою донизу і пенсії!

"Така модель працює в європейських країнах, де через зменшення рівня середньої зарплати можуть зменшуватися і пенсії. Така собі індексація навпаки. Втім, з року в рік середня зарплата в Україні зростає… Складно сказати, що з цього вийде на практиці, але в Міністерстві соцполітики запевняють, що жодна пенсія після реформи не зменшиться. В гіршому випадку вона залишиться такою, як зараз", - сказав адвокат.

Проте на початку 2025 року, ще до запровадження реформи, виплати для деяких пенсіонерів суттєво скоротилися – і "під ніж" потрапило значно більше категорій громадян, ніж того вимагала "соціальна справедливість".

Разом з водою виплеснули дитину

Вищезазначені новації та розрахунки, які "на пальцях" пояснили юристи, матимуть місце за умови підтримки даного законопроєкту парламентом, де він має пройти перше і друге читання, що може статися нескоро. Але вже у перший місяць 2025 року урядовці встигли запровадити "реформу", яка боляче зачепила понад 17 тисяч українських пенсіонерів, які отримували найбільші виплати.

Так, уряд видав постанову, якою обмежив розмір пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (23610 гривень). У Міністерстві соціальної політики повідомили, що законом про державний бюджет на 2025 рік було затверджено норму про застосування у 2025 році до таких пенсій обмежувальних коефіцієнтів. Там наголосили, що "в пенсійній системі накопичились дисбаланси, які роблять систему несправедливою та непрозорою, і знижують як довіру до пенсійної системи, так і мотивацію до сплати ЄСВ в суспільстві".

Дійсно, суспільство давно вимагало переглянути захмарні виплати для колишніх суддів та прокурорів, пенсії яких вимірювалися сотнями тисяч гривень щомісяця. Проте запроваджені обмеження зачепили, зокрема, і ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та військових пенсіонерів – які цілком заслужено заробили собі більші пенсії небезпечною для життя і здоров'я роботою.

Пенсіонер Микола Михайлович з Житомира вже встиг відчути на собі урядові нововведення та поділився із УНІАН своєю історією.

"Абсолютно несподівано отримав у січні відчутно меншу пенсію. Спочатку сподівався, що це якась помилка, збирався йти у Пенсійний фонд, але потім стало зрозуміло, що підпав під категорію людей, до яких застосували якісь коефіцієнти. Я – інвалід війни другої групи, колишній військовий, ліквідатор ЧАЕС першої категорії, робота усе життя була для мене на першому місці, я віддав їй усе своє здоров’я. Попередній рівень пенсії почав отримувати після кількох років судової тяганини. І тепер усе, чого вдалося домогтися у суді, зникло. Я ніколи не був ані чиновником, ані суддею, ані прокурором. Але ось так", - розповідає чоловік.

За словами Миколи Михайловича, адвокати кажуть, що самі не знають, що тепер робити із пенсіонерами на кшталт нього, яким вони колись допомагали виборювати справедливі пенсії у судах.

Адвокатка Олена Воронкова пояснила УНІАН деталі таких обмежень.

"Чим більше різниця між "стелею" у 23610 гривень і реальною пенсією пенсіонера, тим менший коефіцієнт застосовується. Тобто, до пенсії, які перевищують максимальний розмір пенсії на 2361 грн залишили половину від цієї суми – і особа отримає 23610+1180,5=24790,5 гривень", - наводить приклад Воронкова.

Разом з тим, на суму пенсій, що складають 11–13 прожиткових мінімумів, застосовується коефіцієнт 0,4; 13-17 прожиткових мінімумів – 0,3 і так далі у бік зменшення.

"Наприклад, особі, яка мала б отримувати пенсію у розмірі 29500 гривень, у січні за новими правилами було виплачено 26202 гривень, а тій, яка мала б отримати 50000 – 31443 гривень, - каже юристка. – Відповідно до постанови уряду, граничні розміри пенсії в Україні тепер варіюються від 30 до 40 тисяч гривень, замість належних у 2 чи 3 рази більших".

Заради справедливості, варто зауважити, що одіозних отримувачів дійсно найбільших в Україні пенсій, що вимірюються сотнями тисяч гривень, понижувальні коефіцієнти зачепили найбільш відчутно – у абсолютному вимірі ці люди мали втратити найбільше, подекуди – сотні тисяч гривень щомісяця. Проте навіть тепер вони продовжать отримувати найбільше серед усіх категорій пенсіонерів.

Зокрема, ті пенсіонери, які раніше жили на 100 тисяч гривень на місяць, у січні мали отримати вже 36443 гривень; ті, хто отримував 200 тисяч – 46443 гривень; 300 тисяч – 56443 гривень відповідно.

Воронкова зазначає – якщо казати про правомірність прийнятих змін, то наразі оголошено воєнний стан, правовий режим якого передбачає можливість обмеження конституційний прав та свобод громадян.

"Разом з тим, більшість з обмежених пенсій – це результати кропіткої роботи та численних судових процесів, тобто право на отримання їх у відповідних розмірах підтверджено рішеннями судів. Так, є необхідність економії бюджету, але не зовсім доцільним та справедливим здається економити на тих особах, які переважно не працездатні та віддали більшу частину свого життя служінню та захисту держави", - зауважує адвокатка.

На запит УНІАН один з політтехнологів, який співпрацює з урядовими інституціями, не під запис припустив, що, можливо, саме військових та чорнобильців запхнули у постанову спеціально – аби саботувати обмеження спецпенсій. Мовляв, автори "реформи" таким чином хотіли відзвітувати Зеленському, що гігантські пенсії прокурорським і суддям скоротили – але при цьому мали сподівання, що "чорнобильці" і екс-військові "здіймуть бучу" (а суспільство буде на їх боці) – щоб уряд був змушений постанову з коефіцієнтами відмінити так само швидко, як її прийняли. "І вас, журналістів, туди з таким же розрахунком вписали, хоч і пенсій великих у медійників немає – сподіваються, що ЗМІ почнуть масово вимагати відміни урядової постанови і будуть підтримувати протести ліквідаторів ЧАЕС та інших, якщо вони стануться, - міркує про можливий цинічний замисел чиновників наш співрозмовник. – Швидше за все, цю хитрість хтось із суддів чи прокурорів і придумав".

…Українські пенсіонери дійсно потребують справедливого підходу до визначення та виплати гідних пенсій, але досі усі спроби держави навести лад у цій царині зазнавали краху. І, на жаль, не схоже, що нова реформа зможе реально вирішити наявні проблеми – принаймні, у найближчій перспективі.

Катерина Жирій