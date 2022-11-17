Нові реалії життя під обстрілами: як зберігати гроші у доступності, коли відключений інтернет

Через ракетні удари російських терористів по українській енергосистемі вже понад місяць у нашій державі здійснюються віялові відключення, що призупиняє безготівкові розрахунки. Це б’є по роботі бізнесу, по фінансовій системі та всій економіці. Яким же чином можна забезпечити безперебійність проведення платежів під час блекаутів?

Російські окупанти 15 листопада знову здійснили черговий масований ракетний удар по території України, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру країни. У наслідок цієї чергової потужної атаки багато українських областей залишилися без світла.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що це був наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. При цьому, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему нашої держави, але й на сусідні країни.

Для того, щоб стабілізувати національну мережу, енергетики наприкінці вересня вимушено ввели екстрені та планові відключення світла, які сягали 4-6 годин, а подекуди і 10 і більше годин на день. Загалом вчора було тимчасово відключено від електропостачання близько 20 мільйонів українців.

Але це ще півбіди. Разом із відключенням світла зникає мобільний зв’язок та інтернет, що призупиняє на якийсь час повноцінну роботу бізнесу та громадян. Це стосується усіх сфер нашого життя, але особливо гостро стоїть питання функціонування саме фінансової системи в умовах періодичних блекаутів.

Все це є нашою платою за можливість бути українцями, жити у вільній країні, а не під російською окупацією.

На жаль, ця ціна стає все дорожчою, оскільки агресор, знаходячись в глухому куті військових поразок, не гребує різними способами зробити так, щоб зупинилася робота нашої економіки, якій потрібна наявність світла та стабільного інтернету.

Зрозуміло, що в таких умовах значно обмежуються можливості скористатися власними електронними грошима. Зокрема не можна розрахуватися карткою в магазині або зняти готівку з банкомату. Це створює значну проблему, оскільки, за даними Національного банку, частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою в Україні становить майже 70 відсотків від загального обсягу.

При цьому багато громадян пам’ятають ще часи, коли економіка нормально функціонувала без інтернету, бо тоді, 30 і більше років тому, його ще не було у тому вигляді, який маємо зараз. А близько ста років тому взагалі не було стабільного постачання електроенергії. І нічого, людство розвивалося, економіка та фінансова ситема працювали.

Схоже, досвід того періоду для нас набирає все більшої актуальності, тому потрібно використовувати, у тому числі, і деякі практики з тих часів, скоординуввши зусилля усіх учасників грошового обороту, а саме громадян, банків та підприємців.

Переглядаємо свої звички

Експерти радять українцям в умовах періодичного вимкнення світла та інтернету переглянути звички зберігання власних заощаджень. Якщо раніше аналітики радили надавати перевагу безготівковому зберіганню коштів, то зараз рекомендують тримати частину у готівці, що дозволить не зупиняти життя під час відключень світла.

"В умовах війни треба пристосовуватися, зокрема і переглядати власні грошові звички. Багато громадян і раніше полюбляли тримати кошти у готівці, але особисто я радив цього не робити з ряду причин. Тепер же, під час блекаутів, вимушений скорегувати пораду. В безготівці варто все одно продовжувати тримати хоча б половину коштів і, як мінімум, третину треба тримати у готівці", - розповів УНІАН економічний експерт Сергій Костянтинов.

"Готівкові кошти варто витрачати лише в екстренних випадках, коли треба терміново щось оплатити під час виключеного світла. В усіх інших випадках – використовуйте безготівкові кошти. Згідно чинного законодавства, якщо у закладі є світло, інтернет, то вам не мають права заборони розраховуватися карткою. Це ваше право, тому за можливості продовжуйте користуватися нею", - додав експерт.

Безготівкові кошти важливо продовжувати використовувати не лише з точки зору зручності, а й тому, що це дозволяє менше завантажувати інкасаційний відділи банківської системи. Особливо це важливо в тих українських містах, де найбільш небезпечна ситуація з точки зору ракетних ударів рашистів.

Як розповів УНІАН кияниин Валентин, який вже звик з періодичними відключеннями світла, мобільного зв’язку та інтернету, як тільки припиняється електропостачання в будинку, то він отдразу їде працювати у інший район в якусь кав’ярню, де є світло. При цьому завжди про всяк випадок має трохи готівкових коштів, щоб була змога розрахуватися у випадку відключення і там.

"Я беру ноутбук і йду працювати в якісь заклади, де є світло, бо не маю іншого вибору. Як компенсацію за те, що сиджу в кав’ярні чи кафе кілька годин та користуюся їх електрикою, намагаюся замовити якусь страву або куплю хоча би каву. Для цього, про всяк випадок, маю готівку", - розповів Валентин.

Зміни у роботі підприємців

Представники бізнесу попри те, що громадяни все частіше почали використовувати готівку, у свою чергу мають всіляко сприяти тому, щоб забезпечити клієнтам можливість розрахуватися безготівково навіть під час вимкнення електропостачання.

Безумовно, найпростіший шлях – це придбати генератор для торгової точки, але це зараз достатньо дорого. Ціни на більш менш-потужні генератори піднялися за останній час близько на 30 відсотків до 70-100 тисяч гривень.

Більш простий спосіб – це створити спеціальну банківську картку, на яку клієнти зможуть відправити кошти за покупку. Однак цей варіант має ряд недоліків. По-перше, за таку операцію буде стягнено комісію з клієнта. По-друге, для цього має працювати мобільний інтернет, а під час блекаутів з ним також бувають проблеми.

Тому експерти радять скористатися третім варіантом. Багато банків вже створили спеціальний додаток, який можна завантажити на телефон і використовувати як платіжний термінал.

"Такий додаток обов’язково мають завантажити усі підприємці, щоб дати можливість своїм клієнтам продовжувати розраховуватися навіть в умовах виключеного світла і повільного мобільного інтернету", - порадив економічний експерт Костянтинов.

Мобільний додаток запровадили вже ряд банків, у тому числі і державний "Ощадбанк". Він розширив функціонал свого додатку для бізнес-клієнтів ОщадPAY, який дає можливість без додаткового обладнання використовувати смартфон, що має NFC-модуль, на базі Android версії 10.0 як POS-термінал.

"Додаток дає підприємцям можливість значно розширити мережу приймання безконтактних платежів, збільшити клієнтську базу і мінімізувати вартість підключення послуг еквайрингу, адже сплачувати за оренду терміналу немає потреби", – повідомили в банківській установі.

Наприклад, власниця київського кафе Інна вже встигла в одному з банків скористатися можливістю та отримала такий інструмент розрахунку.

"Дуже легко та швидко оформила цей продукт в у банківському відділенні. Клієнтам зручно, коли світла немає. У мене, до речі, трохи зросли продажі, бо не всі найближчі конкуренти мають таку можливість розрахунків, тому клієнти більше стали ходити до мене", - розповіла Інна.

Стабільне функціонування банків

В умовах постійних атак Росії на об'єкти національної енергетичної інфраструктури банки також мають забезпечити стабільну роботу власних відділень. Це важливо, оскільки громадяни в умовах відключень світла та інтернету повинні мати можливість зробити це у відділенні свого банку.

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, поточна ситуація з енергопостачанням в Україні не впливає на ефективність та стабільність роботи банків.

"Я не вважаю, що енергетична ситуація матиме якийсь критичний вплив, ми передбачили розвиток подібних подій", - сказав голова НБУ.

За його словами, на сьогодні створено системи резервного енергозабезпечення та відповідні запаси палива, це питання є пріоритетом для національної банківської системи.

Також Пишний зазначив, що Нацбанк має відповідні протоколи поведінки у разі проблем і перебоїв з постачанням електроенергії.

"Запевняю вас, відпрацьовано вже досить багато різних сценаріїв розвитку подій, і у нас є чітке розуміння, як діяти і що робити: коли, з ким, у якій послідовності. Фактично щодо кожного можливого розвитку подій ситуація з енергетикою прогнозувалася, вона була врахована. Ця ситуація у фокусі нашої уваги на сьогодні і, я сподіваюся, ми спрацюємо, як завжди, ефективно та відповідально у цьому плані", - наголосив голова НБУ.

Зокрема банківські установи країни мають невідкладно забезпечити роботу критичної інфраструктури приміщень, у яких працюють служби клієнтської підтримки банку, резервними джерелами електроживлення, дизельними електростанціями та мати у наявності паливо для їх роботи не менше ніж на сім діб із постійним поповненням запасів.

"У разі використання українських операторів та надавачів послуг також мають забезпечити роботу своїх систем та каналів зв’язку з урахуванням вірогідного тимчасового обмеження постачання електроенергії строком від семи діб", - додали в Нацбанку.

Забезпечити безперебійність розрахунків

Українські банки мають підтримувати в робочому стані резервування критичних інформаційних систем і здійснювати їх оперативне переключення з основної на резервні локації, у тому числі, з використанням надавачів хмарних послуг. Це важливо, оскільки під час раптового виключення світла вся інформація збережеться.

При цьому банківські установи мають визначити перелік відділень, що продовжать працювати під час кризових ситуацій. Ці чергові відділення мають бути забезпеченими резервними каналами зв’язку, резервними джерелами електроживлення (потужними електрогенераторами) із запасом палива та надійними джерелами їх поповнення.

"Перелік чергових відділень має бути доступний: на сайті банку, через служби клієнтської підтримки банку (контактні-центри) та Національного банку, на вхідних дверях решти відділень у місті. Мета - інформування про адреси найближчих відділень банку, що працюють навіть у разі тривалої відсутності енергопостачання", - повідомили в Національному банку.

В умовах продовження війни на виснаження, яку веде проти нашої держави агресор, потрібно пристосовуватися до нових умов життя. Так, це дуже важко, але такою є ціна нашої свободи і незалежності.

А забезпечити безперебійність розрахунків для громадян допоможе взаємна співпраця над вирішенням цієї проблеми підприємцями та банкірами. Робота вже ведеться, зокрема розробляються альтернативи безготівковим терміналам в умовах тимчасової відсутності світла та інтернету.

Головне – щоб як можна більше банків та представників бізнесу долучилися до цього процесу, щоб зміни стали помітними та масовими. Громадянам, у свою чергу, варто завжди мати частину заощаджень у готівці на термінові потреби. Але і про безготівкові розрахунки забувати не потрібно, оскільки вони є важливою частиною стабільної роботи економіки держави і, зокрема, банківської системи.

Після нашої перемоги Україна швидко повернеться до зручного життя з використанням сучасних інтернет технологій, але поки треба потерпіти та пристосуватися до нових складних умов сьогодення.

Богдан Слуцький