Покращення прогнозів стосується як 2023-го, так і 2024-го років.

Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальної заробітної плати українців у 2023 та 2024 роках. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2024 рік, підготовленого до другого читання.

За оцінками Міністерства економіки, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (брутто) становила 14 847 гривень, тоді як скорегована на рівень споживчих цін вона скоротилися на 11,9%.

За підсумками 2023 року номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 18 527 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 10,1%. При цьому у прогнозі до першого читання проєкту держбюджету Мінекономіки очікувало це зростання на рівні 5,2%.

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"Враховуючи меншу очікувану споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати підвищено з "плюс" 5,2 відсотка до "плюс" 10,1 відсотка. Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано у бік збільшення до 18 527 гривень (на 409 грн більше порівняно із першим читанням)", - зазначено в пояснювальній записці.

Також в уряді очікують на подальше зростання зарплат українців і у 2024 році. Передбачається, що номінальна середньомісячна зарплата (брутто) становитиме 21 809 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 8,5%. У попередньому прогнозі очікуване зростання на 6,0%.

Держбюджет-2024

Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2024 рік в першому читанні 19 жовтня, після чого направила документ на доопрацювання в уряд.

В Кабміні наголосили, що ключовим моментом проекту Держбюджету-2024 є фінансування сектору безпеки та оборони – на нього планують направити 1,685 трильйони гривень, що більше половини видаткової частини.

2 листопада уряд схвалив проект закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання.

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