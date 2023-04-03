Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні не змінився і становить 38,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок – до 41,15 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро - 40,40 грн за євро.

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Курс під час війни

У травні 2022 року регулятор скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року офіційний курс гривні був ослаблений до 36,57 грн/дол.

Аналітик Олександр Болтян прогнозує, що в квітні середній курс продажу долара США в Україні коливатиметься у вузькому діапазоні 38-39 гривень. Середні оцінки вартості долара США на рік - 40-42 грн/дол.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин прогнозує, що курс буде знаходитися у горизонті 38,3-38,5 грн/дол.

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