Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,75 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також залишився на рівні попереднього дня - 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн/дол., євро - 39,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Що відбувається з курсом під час війни

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, попри те, що до війни курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Влітку, 21 липня 2022 року регулятор знизив офіційний курс гривні до 36 гривень.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин прогнозує, що долар буде коливатися в районі 37 грн/дол. Аналітик упевнений, що ймовірність збереження руху курсу вниз дуже висока.

Аналітик Олександр Болтян прогнозує, що в квітні середній курс продажу долара коливатиметься у вузькому діапазоні 38-39 гривень.

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