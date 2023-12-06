Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 39,54 грн/євро.

На четвер, 7 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 39,54 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,69/36,71 грн/дол., євро – 39,64/39,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 6 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,65 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні зранку подорожчав на 4 копійки і становить 37,41 грн/дол. (продати долар можна за 37,30 грн). Євро при цьому знизився в ціні на 6 копійок – до 40,55 грн/євро (курс продажу – 40,35 грн/євро).

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