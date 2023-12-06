У Раді зазначили, що прийняття податкових змін для банків є умовою МВФ.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №3474-IX (законопроект №9656-д) щодо особливостей оподаткування банків. Документ вносить зміни у Податковий кодекс, свідчить карта законопроекту на сайті парламенту.

Проект закону передбачає додаткове тимчасове оподаткування банків. Оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%. Починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток становитиме 25%, заявив у своєму Telegram-каналі замголови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

За його словам, прийняття вказаних змін є умовою МВФ.

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Розрахунки Міністерства фінансів свідчать, що це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн, а далі – 6-7 млрд, додав нардеп.

Голова парламентського комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев зазначив в Telegram, що вказаний проект закону також продовжує строк дії пільги по безмитному ввезенню на територію України безпілотників та їх запасних частин.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих пунктів.

Додаткове оподаткування банків

Раніше УНІАН повідомляв, що 21 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про додаткове оподаткування доходів банків.

За даними НБУ, платоспроможні банки України у січні-вересні 2023 року отримали рекордний чистий прибуток у розмірі 109,855 млрд грн. Минулого року за аналогічний період банки заробили лише 7,37 млрд грн.

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