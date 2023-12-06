Посол України у Штатах пояснює це тим, що брифінги не стосувалися суто українського питання.

Посол України у США Оксана Маркарова не бачить якоїсь катастрофи в тому, що президент України Володимир Зеленський не виступив перед сенаторами США.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу скасування виступу президента України Володимира Зеленського перед сенаторами, де б ішлося про необхідність допомоги Україні у війні з Росією.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося", - наголосила Маркарова.

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При цьому посол зазначила, що було заплановано проведення низки закритих внутрішніх брифінгів - зокрема, міністра оборони США Ллойда Остіна та інших представників США.

"Дійсно, була ідея до одного з цих брифінгів долучитися, якщо було б можливо. Ми активно, вся делегація, працюємо безпосередньо власне там. Сьогодні такі брифінги – їх було дуже багато – і саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а і в тому числі питання внутрішні, ми сьогодні не брали таку участь", – розповіла дипломат.

Маркарова також повідомила, що делегація України в США провела 5 грудня велику кількість дуже вважливих "очних брифінгів".

Виступ Зеленського перед сенаторами

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня пізно ввечері президент України Володимир Зеленський планував виступити на закритому брифінгу перед сенаторами США по відеозв’язку перед ключовим голосуванням щодо військової допомоги, аби особисто пояснити їм важливість голосування за виділення військової допомоги. Планувалося, що український лідер розповість про хід війни в Україні та необхідність ще одного пакету військової допомоги.

Втім, згодом Зеленський відмовився від участі у брифінгу для сенаторів США по відеозв’язку.

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