В законі пропонують встановити різний податок на 2023 та 2024 рік.

Верховна Рада прийняла закон про оподаткування надприбутків банків. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення у другому читанні законопроекту проголосувало 229 народних обранців.

"Парламент прийняв до другого читання законопроект про оподаткування банків № 9656-д. По наполяганню МВФ, Мінфіну та НБУ текст змінений. Ця норма буде в оновленому меморандумі (який очікуємо в середині грудня)", - написав депутат.

За словами Железняка, податок на прибуток банків за 2023 рік складе 50%, а в наступні роки, починаючи з 2024 року, ставка складе 25%.

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"За розрахунком Мінфіну це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн. Далі це 6-7 млрд", - додав нардеп.

Додаткове оподаткування банків - що відомо

19 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про додаткове оподаткування доходів банків. У першому читанні законопроектом передбачалося збільшення для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024-2025 року. Це мало принести в бюджет додатково майже 10 мільярдів гривень.

За даними НБУ, платоспроможні банки України у січні-вересні 2023 року отримали рекордний чистий прибуток у розмірі 109,855 млрд гривень. Минулого року за аналогічний період банки заробили лише 7,37 млрд гривень.

За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, додаткове оподаткування неодноразово використовувалося у світі, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а за рахунок певних тимчасових економічних умов, так званої "економічної ренти", і додаткові податки мають на меті збалансувати таку ситуацію.

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