Середня пенсія за рік зросла на 403,8 грн.

Середній розмір пенсійної виплати в Україні станом на 1 січня 2025 року склав 5789,05 грн. Це на 403,8 грн більше, аніж рік тому. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10 343 630 осіб. Станом на 1 січня 2024 року їх було більше – 10 516 537 осіб.

Найбільший розмір середньої пенсії зафіксовано у місті Київ – 8017,65 грн, а найнижчий – у Тернопільській області - 4484,69 грн.

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При цьому чверть пенсіонерів, а це 25,9% або майже 2,7 млн осіб, отримують пенсію, що досить значно менша за середню – до 3000 грн. Майже стільки ж, а саме 25,5% або 2,6 млн осіб, отримують від 5001 до 10000 грн. Слід зазначити, що в середньому цфя сума складає 6844,95 грн.

Від 4001 до 5000 грн отримують 1,9 млн або 18,8% пенсіонерів (4414,06 грн в середньому), а від 3001 до 4000 грн отримують 17,6% або 1,8 млн пенсіонерів (середній розмір 3544,23 грн).

Найвищі пенсії, а це понад 10000 грн, отримують 1,2 млн громадян або 12,2%. Середній розмір виплати у таких пенсіонерів складає 15379,97 грн.

Пенсії в Україні – останні новини

Накопичувальну пенсійну систему в Україні можуть запровадити вже з 2026 року, повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів.

Запровадження накопичувальних пенсій не призведе до збільшення податкового навантаження на українців, заявили в Міністерстві соціальної політики України. У відомстві наголосили, що внески роботодавця та громадянина не збільшаться. Вони будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО.

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