Цьогоріч в уряді планують розпочати технічну підготовку до запровадження накопичувальної системи.

Накопичувальну пенсійну систему в Україні можуть запровадити вже з 2026 року. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції.

За її словами, законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів.

"Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів і я переконана, що найближчими місяцями він буде внесений до Верховної Ради для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку", - сказала вона.

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Жолнович зазначила, що за задумом міністерства для запровадження накопичувальної пенсійної системи необхідно розробити ефективну систему адміністрування.

"Кожен з нас, коли спрямовує певний ресурс, його частина іде на примноження, але певний відсоток завжди іде на адміністрування, тобто на зарплату фахівців, контроль тощо. І для зменшення цього адміністрування нам потрібно зробити якісні ІТ-сервіси", - наголосила міністерка.

"Тому в цьому році законодавство, розробляємо певну ІТ-систему, пропрацьоваємо концепт економного і ефективного державного накопичувального фонду і, дасть бог, з 2026 року можемо розпочати перші накопичення", - додала Жолнович.

Пенсійна реформа в Україні – останні новини

В Україні готують пенсійну реформу. Міністерство соціальної політики підготувало відповідний законопроєкт, який поки що не потрапив на розгляд парламенту. головною метою потенційних пенсійних новацій чиновники називають підвищення справедливості у чинній солідарній пенсійній системі. Задля цього законопроєктом вводяться такі поняття, як базова та страхова пенсії, а також – пенсійні бали.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ розповіла про майбутню пенсійну реформу. Вона передбачає, що індексація стане єдиним механізмом підвищення пенсій. Як повідомляється у Меморандумі з МВФ, Кабмін планує до кінця березня 2025 року подати до Верховної Ради проєкт закону, який заборонятиме будь-які зміни пенсійної системи поза пенсійним законодавством.

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