У міністерстві наголосили, що внески роботодавця та громадянина не збільшаться.

Запровадження накопичувальних пенсій не призведе до збільшення податкового навантаження на українців. Таку заяву зробили в Міністерстві соціальної політики України.

"Запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу. Важливо: це не призведе до збільшення навантаження на платників податків", – йдеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що внески роботодавця та громадянина не збільшаться. Вони будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО. За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок.

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"Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії", – пояснили у Мінсоцполітики.

9% зарплати на накопичувальні пенсії: що передувало

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час пресконфереції заявила, що майбутня пенсійна реформа буде передбачати обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Вона зауважила, що людина може добровільно відраховувати і більші суми.

Народний депутат України Олег Дунда, коментуючи цю інформацію, казав, що відповідне зобовʼязання парламент якщо і розглядатиме, то швидше за все, вже після війни:

"Добровільна накопичувальна система існує, якщо я не помиляюся, з 2004 року. Є пенсійні фонди і пенсійні рахунки. Ті люди, які хочуть добровільно відкладати на накопичувальну систему, мають для того всі можливості. Стосовно обовʼязкового – я би зазначив, що навіть якщо такий проєкт буде розглядатися, то, скоріше за все, буде пропозиція відтермінувати його впровадження на після завершення війни", – заявив він.

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