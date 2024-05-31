Перерахунок пенсій проводиться автоматично, без додаткового звернення.

У червні працюючі пенсіонери, які набули право на перерахунок пенсії, отримають підвищені виплати. Звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку не потрібно.

"З 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії", - сказано в повідомленні Пенсійного фонду.

Зазначається, що право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року.

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Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні. При цьому перерахунок проводиться без додаткового звернення.

"Уже в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці", - зазначили у ПФУ.

Пенсії в Україні - останні новини

У березні 2024 року завершився термін виплати пенсії без проходження ідентифікації. Мова йде про пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни. Потрібно було підтвердити особу в один із зручних способів, онлайн або офлайн.

При цьому українці можуть купити страховий стаж, аби в майбутньому мати вищу пенсію. Для цього навіть не потрібно відвідувати держустанови – все можна зробити онлайн.

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